Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektöründen 687 milyon dolar ihracat

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği, 2022 yılının ocak-ağustos döneminde ihracatını yüzde 64 artışla 687 milyon dolara çıkardı. 25 Eylül 2021 tarihinden 24 Eylül 2022 tarihine kadar olan son bir yıllık dönemde hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı Ege’de yüzde 70 artarak 981 milyon dolara ulaştı.

2022 yılının ilk ayından beri hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün istikrarlı bir şekilde başarı gösterdiğini vurgulayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk sözlerine şöyle devam etti: “Ocak ve şubat aylarında yüzde 60’ın üzerinde ihracat artışları yaşarken, son dönemde yüzde 200’lere varan rekorlara şahit olduk. 2022’nin ilk 8 ayında hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatımızı yüzde 64 yükselişle 687 milyon dolara ulaştırdık. İlk çeyrekte 1 milyar doları aşacağımızın sinyallerini vermiştik. 25 Eylül 2021 tarihinden 24 Eylül 2022 tarihine kadar olan son bir yıllık dönemde ihracatımız yüzde 70 artarak 981 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında da rekor kırmaya devam ediyoruz. 20 günlük dönemde ihracatımızı yüzde 115 artırma başarısı gösterdik. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörümüz Türkiye genelinde son bir yıllık dönemde ihracatını 10,8 milyar dolara taşıdı. Son bir yıllık dönemde 25,1 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatında sektörümüzün payı yüzde 43’e yükseldi. Tahıl Koridoru anlaşması ile Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü tüm dünyada oldukça takdir gördü. Bunun önümüzdeki dönemde Türk hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektörümüze olumlu etkisini görmeyi umuyoruz.”

Bitkisel yağ ihracatı yüzde 69 arttı, yağlı tohumlar yüzde 248 ile artış rekortmeni

Öztürk, 2022 yılının ocak-ağustos döneminde 146 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatarak Ege’nin hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının yüzde 57’sini oluşturan bitkisel yağ ihracatının yüzde 69 artışla 397 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Öztürk, “8 aylık dilimde en fazla artış yaşadığımız yağlı tohumlarda yüzde 248 artışla 87 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Küspeler ve hayvansal yemlerde yüzde 74 ivmeyle 77 milyon doları ülkemize kazandırdık. Gıda müstahzarlarında yüzde 35 artışla 27 milyon dolara, çikolatalı şekercilik mamullerinde 25 milyon dolara, hububattan mamul ürünlerde yüzde 43 artışla 23 milyon dolara ulaştık. Değirmencilik ürünlerinde 16 milyon dolar, baharat ihracatımızda 14 milyon dolar ihracatımız var. Hububat ihracatımız 8 aylık dilimde yüzde 34 artışla 8 milyon dolar, şekercilik mamulleri ihracatımız yüzde 13 artışla 5 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Pazar ağırlığının Kuzey Afrika ve Asya-Okyanusya ülkelerinde olduğunu belirten Muhammet Öztürk, şöyle devam etti: "İhracatımızın yarısını gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke; Cezayir’e yüzde 145 artışla 91 milyon dolar, Libya yüzde 68 artışla 79 milyon dolar, Türk beyaz haşhaşının en büyük ihraç pazarı Hindistan’a kotanın açılmasından sonra 79 milyon dolar, Tunus’a yüzde 165 artışla 61 milyon dolar, Mısır’a yüzde 333 artışla 39 milyon dolar ihracat yaptık. Cibuti’ye yüzde 109 artışla 23 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 25 artışla 20 milyon dolar, Rusya’ya ihracatımız ise yüzde 844’lük yükselişle 17 milyon dolara ulaştı. İsrail’e yüzde 13 artışla 17 milyon dolar, ABD’ye yüzde 45 artışla 16 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”

Hububat bakliyat yağlı tohumlarda hedef Uzak Doğu pazarı

Öztürk, “Dünyanın gıda teknolojileri üzerinden şekilleneceği yeni dönemde Türkiye’nin tarımsal ürünlerini işleyip, paketleyip ve markalaştırarak hak ettiği katma değere ulaştırabilecek gücümüz, bilgimiz ve tecrübemiz var. TURQUALITY projelerimiz ile Türk malı imajı geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki gıda birliklerinin ABD pazarında Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak için hayata geçirdiği TURQUALITY projesi çerçevesinde Türk lezzetlerini ABD’ye tanıttık. Türk mutfağının 5 yıl süreyle Las Vegas Üniversitesinde müfredata girmesini sağladık. Sektörümüzün önemli hedef pazarlarından ABD’ye Türk gıda ürünlerinin ihracatının katlanarak artmasını hedefliyoruz. Ayrıca yakın gelecekte üyelerimizin e-ticaret konusunda farkındalıklarını yükseltecek eğitimlerimiz ve Çin özelinde geliştirdiğimiz dijital pazarlama stratejilerimiz ile Uzak Doğu pazarında daha çok tanınır olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Avrupalı 250 baharatçı Bodrum’da buluşacak

EİB çatısı altındaki iki ihracatçı birliği olarak 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacaklarını aktaran Muhammet Öztürk, “Avrupa Baharat Birliğinin genel kuruluna 12 yıl aranın ardından ev sahipliği yapmış olacağız. Avrupa’da baharat sektörüne yön veren 250 iş insanını Türkiye’de ağırlayacağız. Bu organizasyonda kurulacak iş ilişkilerinin ihracat rakamlarımızın artışına katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.