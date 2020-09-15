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Hepsiburada dev indirim günleri: 14-15-16 Eylül kampanyaları

Hepsiburada dev indirim günleri kampanyası başladı. 14, 15 ve 16 Eylül tarihleri arasında 3 gün boyunca geçerli olacak özel indirimler sunulacak. Çok sayıda üründe yüzde 90’a varan indirim uygulanacak.

Ekonomi 15.09.2020, 09:52
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Hepsiburada dev indirim günleri: 14-15-16 Eylül kampanyaları

Trendyol’un ardından online alışveriş konusunda en çok kullanılan platformalardan biri olan Hepsiburada, sonbahar indirim kampanyasını duyurdu.

Onlarca firmanın binlerce ürününde çok çeşitli indirimler uygulanırken 3 gün sürecek kampanyada müşteriler için önemli alışveriş fırsatları sunuluyor.

Hepsiburada.com Eylül 2020 dev indirim günleri kampanyası

Hepsiburada tarafından başlatılan indirim kampanyası 14 Eylül, 15 Eylül ve 16 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde alışveriş platformu üzerinde satış yapan çok sayıda firma ürünlerini özel indirimlerle satışa sundu.Müşterilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yapılan indirimlerde ise bazı alanlar dikkat çekiyor.

Özellikle müşteriler elektronik ev eşyaları, mobilya, beyaz eşya, cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat gibi dijital ürünlere büyük ilgi gösteriyorlar.

Bu sektörlerin dışında ayrıca kadın ve erkek giyim ile erkek aksesuar, erkek ayakkabı, kadın ayakkabı, kadın çanta, kadın aksesuar ürünleri de oldukça fazla ilgi görüyor.

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