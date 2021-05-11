Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kur farkı vergisi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz mevduat hesaplarına yönelik "kur farkı vergisi" iddialarının hayal ürünü olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır.

Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır.

Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir."