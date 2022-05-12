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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık."
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık."
Ekonomi 12.05.2022, 14:28
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık."