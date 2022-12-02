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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "EYT’nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "EYT’nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır."
Ekonomi 02.12.2022, 11:11
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "EYT’nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır."