Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "EYT’nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır."