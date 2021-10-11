Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, DEİK yönetimi ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldi. Bakan Elvan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, verimli bir istişare toplantısı olduğunu belirtti. Bakan Elvan, "DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldik. Verimli bir istişare toplantısı oldu. Nail Olpak ve DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.