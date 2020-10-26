Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi açıklaması

Bakan Albayrak açıklamasından ''KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız.Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde'' ifadelerinde bulundu.