Hazine'den 2,5 milyar dolar tahvil ihracı

Hazine, dolar tahvil ihraç miktarının toplam 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Ekim 2020 tarihinde Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Ekim 2020 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvilin kupon oranı %6,375, yatırımcıya getirisi %6,40 olmuştur.

Tahvile toplamda 300’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep göstermiştir.

Tahvilin %38’i İngiltere, %21’i ABD, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %10’u Türkiye, %10’u Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2020 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 6,5 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."