Hasan Kalyoncu Üniversitesi TSE’den ’Güvenli Kampüs Belgesi’ni aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) pandemin ilk dönemlerinden itibaren aldığı önlemler çerçevesinde Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı’nı tamamladı. HKÜ, böylece Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), hayata geçirdiği uygulamalarla pandemi riskini en aza indirerek güvenli kampüs unvanını pekiştirdiği belirtildi. HKÜ, Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ni almaya hak kazandı.

"Tescil edilmek gurur verici"

Güvenli bir kampüs olarak tescil edilmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Pandemi süresince, yüz yüze eğitimden ödün vermeden çevrimiçi destekli hibrit eğitim modeli ile birlikte eğitime devam ettik. Üniversite olarak her zaman açık, canlı ve yaşayan kampüsümüzle tüm paydaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE’den ‘Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi’ almaya hak kazandık. Başta Sağlık Bakanlığı ile entegre çalışan HES kodu kontrol ve otomasyonu uygulaması olmak üzere aldığımız tedbirler ve etkin uygulamalar sayesinde pandemi sürecinde de eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi sorunsuz bir biçimde yürüttük. Üniversitemizin bu başarısının tescil edilmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu kazanımın elde edilmesinde emeği geçen tüm öğrencilerimize, personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.