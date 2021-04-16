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Hangi hafta yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazandı, dolar/TL yüzde 1,31, euro/TL yüzde 0,57 değer kaybetti.

Ekonomi 16.04.2021, 20:00 16.04.2021, 20:13
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Hangi hafta yatırım aracı kazandırdı, hangisi kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 1.352,74, en yüksek 1.418,52 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,07 artarak 1.408,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 kazanımla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 artışla 3.059,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 742,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 747,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 değer kaybederek 8,0640 liraya, euro yüzde 0,57 azalarak 9,6680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,20 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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