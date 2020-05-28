Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi

Halkbank Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, 2019 yılsonuna göre yüzde 7,5 artırarak 491,2 milyar TL’ye taşıdı. Nakdi kredilerinde aynı dönemde yüzde 12,5 artış sağlayan Halkbank,toplam kredilerini yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye yükseltti. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9,9 artışla 327,2 milyar TL oldu. Banka ilk çeyrekte 825 milyon TL net kâr elde etti.

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi

Halkbank Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, 2019 yılsonuna göre yüzde 7,5 artırarak 491,2 milyar TL’ye taşıdı. Nakdi kredilerinde aynı dönemde yüzde 12,5 artış sağlayan Halkbank,toplam kredilerini yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye yükseltti. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ’lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank’ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9,9 artışla 327,2 milyar TL oldu. Banka ilk çeyrekte 825 milyon TL net kâr elde etti.

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:32
2013 Okunma
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi

Halkbank; uygulamaya alınan ekonomik tedbirlerin etkisiyle yeni yıla pozitif göstergelerle başlayan Türkiye ekonomisine desteğini ilk çeyrekte de sürdürdü. İmalatçı firmaların yeni yatırımlarını teşvik etmek ve mevcut işletme giderlerini uygun koşullarda finanse etmek üzere hayata geçen uygulamalarla Banka; ilk çeyrek sonunda toplam kredilerini 2019 yılsonuna göre yüzde 10,6 artışla 441,5 milyar TL'ye taşıdı.

Halkbank’tan ekonomiye destek veren ürünler

Halkbank'ın firmaların istihdam artışının desteklenmesi amacıyla sunduğu İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12,1 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi'nde ise toplam kredi bakiyesi 11,8 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye’nin yeni yıla mali anlamda pozitif göstergelerle başladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklanmıştır, firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir” dedi.

İleri, verimli, milli endüstri anlayışıyla bu dönemde yerli malı kullanımını özendirmeye ve katma değerli ürün imalatını artırmaya özel önem verdiklerini belirten Arslan, “Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye’nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir”dedi.

Halkbank yılın ilk üç ayında bireysel müşterilerine yönelik özel çalışmalar da yürüttü. Banka bireysel müşterilerine uygun çözümler sunan ürünleriyle ihtiyaç kredisi bakiyesini 19,8 milyar TL’ye, konut kredisi bakiyesini ise 30,7 milyar TL’ye yükseltti.

Banka küresel ölçekteki Covid-19 salgınıyla mücadeleye etkin destek verdi

Halkbank, Nisan ve Mayıs aylarında Covid-19 salgınıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında farklı ürün ve uygulamaları hayata geçirdi. Esnaf Destek Paketi, Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Paketi, İşe Devam Kredi Desteği - Can Suyu İşletme Kredisi ve İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi gibi ürünler ile Banka 1,6 milyon müşterisine 56,7 milyar TL kredi kullandırdı. Paraf Esnaf Kart/Kobi Kart müşteri sayısı ise 700 bine yükseldi. Müşterilerinin acil ihtiyaçlarını öncelik kabul ederek, salgın sürecinde kredi borçlarını öteleme imkânı sunan Halkbank'ın borç öteleme imkânından 215 bin bireysel müşterinin yanı sıra 487 bin işletme olmak üzere toplam 700 binin üzerinde müşteri yararlandı. Bunun sonucunda ötelenen borç geri ödemesi 22,5 milyar TL’ye ulaştı. Halkbank’ın Finans Grubu adına Milli Dayanışma Kampanyası’na gerçekleştirdiği bağış miktarı da 56 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı tüm dünyanın örnek aldığı bir mücadele ortaya koyduğunu ve Halkbank'ın her zaman olduğu gibi, imkânlarını müşterilerine destek vermek için seferber ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan“Sağlık sistemimiz gibi kamu bankalarımız da salgına karşı mücadelede başarılı bir sınav vermiştir. Tüm personelimizin fedakârlıkla çalıştığı bu dönemde, kurumlarımız aracılığıyla sunulan yeni ürün ve uygulamalar ekonomik istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak
Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak
Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu
Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı
Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi
Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi
“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”
“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”
Trabzon ’Fatih’i bekliyor
Trabzon ’Fatih’i bekliyor
"Kaşif bakış açısı ile mühendis bakış açısı, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak itici güç olacaktır"
"Kaşif bakış açısı ile mühendis bakış açısı, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak itici güç olacaktır"
Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"
Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"
Vodafone’dan KOBİ’lere pazarlamadan markalaşmaya dijital yolculuklarında rehberlik hizmeti
Vodafone’dan KOBİ’lere pazarlamadan markalaşmaya dijital yolculuklarında rehberlik hizmeti
Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor
Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor
Çay müstahsilleri Rize’ye gelmeye devam ediyor
Çay müstahsilleri Rize’ye gelmeye devam ediyor
Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs 2020 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs 2020 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar fiyatları)
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar fiyatları)
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR
Bakan Pakdemirli: “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık”
Bakan Pakdemirli: “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık”
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracata büyük destek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracata büyük destek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim