Halk GYO 2021 Birinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı

Toplam hasılatını gayrimenkul satışı, kira ve finansal gelirden elde eden Halk GYO’nun, 2021’in ilk çeyreğinde net dönem kârı 8,4 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Finansal verileri değerlendiren Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, “Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem şirketimize hem de ülkemize değer katmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Gayrimenkulde Covid-19 etkisi devam ediyor

Küresel ve yerel düzeyde Covid-19’un gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisinin ise hala devam ettiğine dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, “Salgın sonrası normalleşme süreciyle birlikte gayrimenkul sektöründe de canlılığın artması bekleniyor, bununla birlikte özellikle konut satışlarını etkileyen faiz oranlarının yüksekliği de gayrimenkuldeki hareketliliği baskılıyor. Geçen yılın yaz aylarında kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kampanyalarının, sektörü canlandırdığı gibi özelikle konut stoklarının da geniş ölçüde eritilmesine vesile olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, yoğun sayılabilecek bir yılın ardından sektör aktörleri, 2021’in ilk çeyrek dönemini daha sakin ve planlama odaklı geçirmiş görünüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde sektörün projeler üreterek yeni gayrimenkul varlıkları oluşturması ve uygun koşullar oluştuğunda realize olması muhtemel yeni talepleri karşılayacak stoklar geliştirmesini bekliyoruz” dedi.