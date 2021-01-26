Haksız fiyat artışı yapan işletmelere ceza

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için denetim yaptı. Ekipler, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen işletmelere 109 bin 110 liraya kadar ceza uygulayabilecek.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’ kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla, Defterdarlık personeli ile birlikte denetimler gerçekleştirildi. Kentte bulunan yerel ve genel zincir marketlerde özellikle temel ana gıda ürünlerinde yapılan denetimlerde alış, satış fiyatı ve etiketler kontrol edildi. Çalışma kapsamında işletmelerdeki yağ, çay, şeker, un ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin alış ve satış fiyatı arasındaki farklar incelendi.

Denetimlerde tutulan ve haksız fiyat artışı olduğu değerlendirilen tutanaklar incelenmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kuruluna iletilecek. Tutanaklarda haksız fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere kurul tarafından 10 bin 911 lira ile 109 bin 110 lira arasında para cezası uygulanabilecek.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların bu yöndeki şikayetlerini müdürlüğün yanı sıra ALO 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilecekleri kaydedildi.