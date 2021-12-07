HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: “Birileri gibi felaket tellallığı yapamayız”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Birileri gibi felaket tellallığı yapamayız. Geleceğe ait hayallerimizden, beklentilerimizden asla vazgeçmeyelim” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü İmza Töreni’ne katıldı. BTK’nın Ankara’daki merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Mahmut Arslan, Dünya’nın Covid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ve bunun ekonomik olarak birçok ülkeyi zorladığını söyledi. Türkiye’nin bu zor durumdan kurtulacak potansiyeli olduğunu söyleyen Arslan, insanların umutsuzluğa kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Kamuda çalışmanın her çalışan için ayrıcalık olduğunun altını çizen Mahmut Arslan, “Kamu hizmetlerinde çalışarak hem insanlığa hizmet ediyoruz hem de ailemizin nafakasını kazanıyoruz. Bir özel sektörde çalıştığınız zaman sadece patrona karşı sorumlusunuz. Ama kamuda çalışmak; evet büyük bir gurur, büyük bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Çünkü burada çalışarak, Türk milletinin adına bu işi yaparak sırtımıza büyük bir sorumluluk alıyoruz” diye konuştu.

Korona virüse karşı çalışanları aşı olmaya davet eden Arslan, aşıdan başka çare bulunana kadar aşı olunması gerektiğini bunun da toplum sağlığı için gerekli olduğunu söyledi.

“Birileri gibi felaket tellallığı yapamayız”

Ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçildiğini ve bunun sadece Türkiye’de değil bütün dünyada olduğunu söyleyen Arslan, dünyanın Covid-19 salgınının etkilerini atlatmasının zaman alacağını belirtti. Türkiye’nin daha önce çok daha zor durumlardan sağ salim çıktığını hatırlatan Arslan, “Umutsuz olmayalım arkadaşlar. Birileri gibi felaket tellallığı yapamayız. Geleceğe ait hayallerimizden, beklentilerimizden asla vazgeçmeyelim. Bütün bu zorlukları aşacağız. Bu ülkenin potansiyeli, gücü buna fazlasıyla yetecektir” ifadelerini kullanarak sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.