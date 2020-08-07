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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci: “Savaşmak için gelmedik"

SAMSUN’DA BİR SANAYİ KURULUŞUNDA YAKLAŞIK 70 İŞÇİNİN SENDİKALI OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILDIĞINI İDDİA EDEN HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE ÖZÇELİK-İŞ GENEL BAŞKANI YUNUS DEĞİRMENCİ, “SAVAŞMAK İÇİN GELMEDİK ANCAK YOK SAYARSANIZ ZULÜM EDERSENİZ BİZ BU SAVAŞA GİRERİZ. GELİN ENERJİMİZİ, AKLIMIZI, TECRÜBEMİZİ BİRLEŞTİRELİM MAKUL BİR ANLAŞMAYA HAYIRLI OLSUN DİYELİM” DEDİ.

Ekonomi 07.08.2020, 16:42
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Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci: “Savaşmak için gelmedik"

Samsun’da bir sanayi kuruluşunda yaklaşık 70 işçinin sendikalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını iddia eden Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, “Savaşmak için gelmedik ancak yok sayarsanız zulüm ederseniz biz bu savaşa gireriz. Gelin enerjimizi, aklımızı, tecrübemizi birleştirelim makul bir anlaşmaya hayırlı olsun diyelim” dedi.

Samsun’da yaklaşık 70 işçinin "sendikaya üye oldukları ve maske takmadıkları" gerekçesiyle 29. maddeden işten atıldığı öne sürülüyor. Hak-İş ve Özçelik-İş Sendikası konu üzerine Samsun’a çıkarma yaparak iddiaların muhatabı firmaya "savaşmayalım, anlaşalım" çağrısı yaptı.

Bir otelde yapılan toplantıda sendikalaşma sürecinde yaşananları anlatan Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, “SAMPA Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. toplu sözleşmesi olmayan sendikasız bir iş yeri. Bizimle beraber arkadaşlarımız sendikalaşmak istediklerinde yetkiye müracaat ettiğimiz tarih itibarıyla 1350 kişinin yüzde 40’ını geçen 552 civarında üyeyle bakanlığa müracaat etmiş olduk. Fakat bu arada 70 civarında arkadaşımızın iş akdini feshettiler. İş akdi feshedilen arkadaşlarımızın üyelikleri de devam ediyor. İçeriden istifaya da zorlandıkları söyleniyor. O arkadaşlarımızın da üyelikleri devam ediyor” diye konuştu.

İşçi çıkarmaların yasak olduğu bir dönemde bunun yaşandığını dile getiren Yunus Değirmenci, “İşçi çıkışlarının yasaklandığı kısa çalışmanın devreye sürekli sokulduğu ücretsiz izinlerle insanların iş akdinin feshedilmemesi açısından çözümler arandığı, istihdamın azalmaması, işsizliğin artmaması yönünde devlet erkanının fedakarlık yaptığı bir dönemde evinde izinli olan, raporlu olan veya maske dağıtmakla sorumlu olan arkadaşım maskeyi dağıttığı halde ‘maske takmıyorsunuz’ diye işten atılırsa burada yanlışlık var. Samimiyetsizlik var. Bu arkadaşlarımıza biz hem kıdem ihbar tazminatları ödenmediği için dava açtık hem de sendikal faaliyetten atıldılar düşüncesiyle dava açtık. İnşallah bu arkadaşlarımız mahkemeleri avukatlar vasıtasıyla kazanacaklar. İşe dönüşleri sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Firmaya anlaşma çağrısı yapan aksi mücadeleyi sürdüreceklerini dile getiren Değirmenci, “Yok sayılırsak Hak-İş yok sayılırsa Özçelik-İş Sendikası yok sayılırsa işten atılmalardan üzüntü çeken aileleri yok sayarsanız içerideki üretim yapan üyelerimize arkadaşlarımıza zulmetmeye devam ederseniz biz de ikinci kanala geçeriz. Bizim oturup seyredecek sessiz kalacak halimiz yok. Biz bu savaşa gireriz. Ancak biz savaşmak için gelmedik. Kavga etmek için gelmedik. Üretmek istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Evlerimizde oturmak istemiyoruz. Sizin işçiye ihtiyacınız var. Bizim de işe. Gelin enerjimizi, aklımızı, tecrübemizi bu gençliğimizi birleştirelim eksikliklerimizi giderelim sizin de makul göreceğiniz bizim de makul sayabileceğimiz bir anlaşmaya masa başında el sıkışarak hayırlı olsun diyelim” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Özçelik-İş Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel ve iş akdi feshedilen işçiler katıldı.

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