HAFTANIN ODAK NOKTASINDA TCMB VAR
ÜNLÜ & Co'mment: “Haftanın odak noktasında TCMB var” dedi.
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Son dönemde gerek ABD’de teşvik paketi konusunda süregelen çalışmalar gerekse artan korona virüs vakalarının ekonomi üzerindeki etkileri varlık fiyatlarının yön arayışında belirleyici unsurlar olarak çalışıyor. Yeni haftaya girerken de bu iki konu başlığı ana gündem maddeleri olarak kalmaya devam ediyor. Ancak TL’de son dönemde artan değer kayıpları nedeniyle yurtdışı koşulların yanında bu hafta PPK toplantısından çıkacak kararların da yurtiçi piyasaların performansında belirleyici olacağını tahmin ediyoruz. Her ne kadar faiz artırımları ekonomik aktivite üzerindeki etkileri nedeniyle lehte bir tablo yaratmasa da bunun para birimindeki kayıpları sınırlamak, enflasyonu kontrol altına almak ve finansal istikrarı sağlamak için yapılması piyasalara yansımasının pozitif olmasını sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında TCMB’nin politika faizinde bir kez daha faiz artırımına gitmesi durumunda bunun TL varlıklara pozitif yansımasını bekleriz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’un gözü 1200 puanda. Son bir haftada yurtdışı piyasalara kıyasla çok daha dirençli bir görünüm sergileyen BIST-100 endeksi geri çekilmeleri de 1180 puanın üzerinde karşılayarak yukarı yönlü hareket etme isteğini net şekilde ortaya koymuştu. Haftalık kapanışın da bu seviyenin üzerinde yapılmış olması endeksin hedefinin net şekilde 1200 puanın üzerindeki seviyeler olduğunu teyit ediyor. Küresel risk iştahında bir bozulma olmaz ise yeni haftada da endekste yukarı yönlü bir eğilim görmeyi bekliyoruz. Bu hafta açıklanmaya başlayacak olan bilançoların beklentilerden daha iyi bir tablo ortaya koyması ve TCMB’nin de finansal istikrarı güçlendirmek için faiz artırımına gitmesinin de fiyatlara pozitif yansıyacağını tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD yeni haftaya 1,1700’nin üzerinde başlıyor. Paritede yukarı yönlü denemeler devam ediyor olsa da risk iştahının çok sık değişmesine paralel olarak anlamlı bir fark oluşmuş değil. Bu noktada Brexit’e ilişkin belirsizliklerin sürmesine ek olarak 10 yıl vadeli ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki farkın 135 baz puanın üzerine yükselmiş olması da paritenin kalıcı şekilde değer kazanmasını önemli ölçüde zorlaştıran bir sebep olarak çalışıyor. Teknik açıdan bakıldığında ise geri çekilmelerin 1,1700’nin üzerinde karşılanması görünümde bozulma olmasına izin vermezken yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu söylemek mümkün. Ancak anlamlı bir iyileşmeden söz edebilmek için 1,1830 ve 1,1870 dirençlerinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz.
TL PPK toplantısını bekliyor. Enflasyona ilişkin riskler ve son PPK toplantısından bu yana TL’nin dolar karşısında yaklaşık %4 değer kaybetmiş olmasının yanında Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %12,25 seviyesinin üzerine yükseltmesi ile fonlama maliyetinin politika faizinin yaklaşık 200 baz puan üzerinde olması TCMB’nin bir kez daha politika faizinde artırıma gidebileceğine yönelik güçlü sinyaller veriyor. Fonlama maliyetinin mevcut seviyesi göz önünde bulundurulduğunda politika faizinde piyasa beklentisine paralel olarak yapılacak 200 baz puanlık artırım mevcut görünümü çok fazla değiştirmeyecektir. Ancak politika faizinde yapılması muhtemel bu ölçekte bir artırım reel faizi artı bölgeye taşıyacak olmasının yanında GLP faizini %15,25 seviyesine yükseltmiş olacak. Bu da Merkez Bankası’nın hareket alanını genişleteceği gibi TL’nin kırılganlığını da azaltacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altın 1900 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1900 doların üzerinde anlamlı bir momentum kazanmakta zorlansa da gerek önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikalarının gerekse artması beklenen mali desteklerin lehte bir tablo çizdiğini söylemek mümkün. Diğer taraftan giderek yaklaşan ABD başkanlık seçimi ise oluşabilecek potansiyel belirsizliğe karşı pozisyonları artırabileceği için altına yönelimi destekleyen bir sebep olarak çalışabilir. Doların dirençli kalmaya devam ediyor olması ise altını limitleyen en önemli unsur olarak çalışıyor. Bu noktada tersi de geçerli olmakla birlikte dolar endeksi daha fazla destek bulmakta zorlandıkça bunun ons altına pozitif yansımaları olduğunu görebiliriz. Teknik açıdan ise yukarıda 1920 ve 1935 dolar, aşağıda 1900 ve 1883 dolar seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.
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