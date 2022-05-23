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MSB: "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Güven endeksi inşaat sektöründe geriledi
Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken inşaat sektöründe düştü.
Ekonomi 23.05.2022, 10:15 23.05.2022, 10:24
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs 2022 güven endeksleri verisine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,2 azaldı.