Güven endeksi inşaat sektöründe geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs 2022 güven endeksleri verisine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 6,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,7 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2,2 azaldı.