Gürdoğan: "Trabzonspor ve Mekap markaları Trabzon’un ve ülkemizin gururudur"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzonspor ile ayakkabı firması Mekap arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili bir sitede yayımlanan haberi yaptığı açıklama ile kınadı.

Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ’nin Türkiye’nin en bilindik ayakkabı üreticilerinden birisi olduğunu hatırlatan Gürdoğan, "Bu şer odaklarınca bilinmektedir ki Trabzonspor ve Mekap markaları Trabzon’un ve ülkemizin gururudur. Bu markalarımız hiç kimsenin çirkin emellerine alet edilemez. İddiasında bulundukları uyduruk ve iğrenç konu hakkında Trabzon ve Trabzonluların duruşu tüm ülkeye örnek olmuş bir mücadeledir. Trabzon’a olan vefa borcunu ödemek ve sosyal sorumluluk projelerini yürütmek üzere şehrimizin takımı Trabzonspor’a sponsor olarak katkı sağlayan Mekap, belli ki bazı şer odaklarının çıkarlarına çomak sokmuştur. Bu ahlaksızlığı ve hadsizliği yapanlar bilmelidirler ki ne Trabzonspor’umuzu ve ne de ihracat gururumuz Mekap’ı bu iğrenç iddialarla lekeleyemeyeceklerdir. Şüphemiz yoktur ki yüce Türk milleti ve adaleti bu edepsizliği yapanları cezasız bırakmayacaktır" dedi.