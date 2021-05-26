Gram altın 519 TL ile 2021’nin zirvesine çıktı

Yurt içinde ise dolar/TL kuruyla da desteklenen hareketlilik sonrası gram altın 519 lira ile yıl içi en yüksek seviyeyi görürken ve tarihi zirvesine yaklaştı. Gram altın daha sonra bir miktar gerileyerek 516 liraya indi.

Altının ons fiyatındaki hareketliliğe ve dolar/TL’deki tüm zamanların zirvesine doğru yukarı yönlü hareket de eklenince gram altın fiyatları da yükselişe geçti.

Kasım 2020’de görülen 539 lira ile tarihi zirvesini gören gram altın fiyatları bu sabah 519 lira ile 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi gördü.

Çeyrek altın fiyatları 850 liraya dayanırken cumhuriyet altını 3 bin 385 lirayı buldu. 19 Mart’ta 405 lira olan gram altın iki ayda yüzde 28 değer kazanmış oldu.