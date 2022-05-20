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“Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız”

İklim krizine dikkat çeken IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, ’’Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız’’ dedi.

Ekonomi 20.05.2022, 16:51 20.05.2022, 17:05
“Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız”

Dünya tahıl sektörünün en önemli buluşmalarından, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı, bölgedeki ilk etkinliğini ‘1. IAOM Avrasya Uluslararası Kongre ve Sergisi’ başlığı altında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal’ın, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya’nın ve IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert’ın açış konuşmasını yaptığı kongrede ev sahibi IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, iklim krizi nedeniyle gelecekte gıdaya ulaşımda zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekti. Dr. Ulusoy,’’Gıdada kırmızı alarm veren tabloyla karşı karşıyayız’’ dedi.

Ulusal ve uluslararası katılımcılarla gerçekleşen konferansın ev sahipliğini yapan Dr. Eren Günhan Ulusoy, Göbeklitepe’nin 12 bin yıl önce Avrasya bölgesine armağan ettiği buğday üzerinden hedeflerinin Avrasya Direktörlüğü’nün kapsadığı 32 ülkelik bölgede gıda ve tarım konusuna destek olduğunu belirtti.

Konuşmasında dünya buğday üretimine de dikkat çeken Dr. Ulusoy, “FAO tahıl endeksi Rusya ile Ukrayna’nın çatışması sonrasında mart ayında 170 seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Yeni sezon için Amerikan Tarım Dairesi’nin 12 Mayıs’ta açıkladığı ilk tahminlerde, dünyanın 2021/22 sezonu kapanış stoku 279 milyon ton iken, 2022/23 sezonunda stokun 267 milyon tona düşmesi bekleniyor. Bu kapanış stoku 2016/17 sezonundan bugüne görülen en düşük kapanış stoku olacak. Üstelik bu kapanış stokunun 6 milyon tonu, normal sezonlarda 1 milyon stok devreden Ukrayna’da. Hindistan’ın rekor üretim beklediği bir sezonda ani sıcaklar ile üretiminin düşmesi ve 14 Mayıs günü ihracatı durdurması, dünya buğday dengesini USDA’nın 12 Mayıs raporundan sonra daha da sıkılaştırmış durumda. Hindistan’da yaşananlar, iklim değişikliğinin gelecekte değil, günümüzde hayatımızı nasıl etkileyebileceğine tam bir örnek” dedi.

“47 milyon insan daha açlık tehdidiyle karşı karşıya kalacak”

Dünya genelindeki su kaynaklarının yüzde 69’unun tarım için kullanıldığını bu yüzden tarımda ileri teknolojilerinin kullanımının kaynakları doğru tüketmek adına hayati önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Ulusoy, “BM raporuna göre, dünyada 811 milyon insan yetersiz besleniyor. Dünya Gıda örgütünün mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında açlık sınırında yaşayan insan 135 milyonken, bugün 276 milyon insan açlık sınırında yaşıyor. Eğer tedarik zincirinde Ukrayna’dan kaynaklanan kopma giderilemezse 47 milyon insan daha aynı tehditle karşı karşıya kalacak. Buğdayın, gıdanın fiyatları yükselmeye devam ediyor. BM, WFP, WTO, IMF, aklınıza gelecek tüm kurumlar, dünyanın daha önce eşi benzeri görülmemiş bir açlık kriziyle karşı karşıya olduğuna hem fikir” açıklamalarında bulundu.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise konuşmasında tarım ve ticaret politikaların yeniden gözden geçirildiğini, Türkiye’de arz güvenliği sıkıntısının olmadığını belirtirken, “Bazı ülkelerde kuraklığın fazla olması, bazı ülkelerde üretimin fazla olması bir miktar stokların devrinde sıkıntı olsa da bu dönemlerin sona ereceğini düşünüyorum” dedi.

IAOM ABD Önceki Dönem Başkanı Randy Garvert da eşit fırsata inandıkları için dünyanın dört bir yanında tarım eğitimleri verdiklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da, “Birçok ülkeye kıyasla son çeyrekte yüksek bir büyüme performansı sergiledik. G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ülke olduk. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve ham madde tedariği küresel ticareti etkiliyor. Tüm olumsuzluklara rağmen 2022 yılında da Türkiye ekonomisindeki ivmelenme devam ediyor. Hububat ticaretinde de 4,65 milyar dolarlık dünya un ihracatında, Türkiye uzun yıllardır lider konumda. Türkiye’yi hububat ticaretinde Almanya ve Özbekistan izliyor” açıklamasında bulundu.

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