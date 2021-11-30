GGYD Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu: Bu Koşullarda 7.4’lük Büyüme Önemli

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Yönetim Kurulu Başkanı M. Nezih Allıoğlu, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4’lük büyüme oranıyla, beklentilere yakın bir performans gösterdiğini, büyümeye en büyük katkının sanayi ve ihracat gibi üretim kaynaklı olmasının umut verici olduğunu bildirdi. Covid 19 salgının etkisini sürdürdüğü bir ortamda kat edilen bu yolun, kayda değer bir gelişme olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Büyüme rakamlarına baktığımızda sanayide ciddi bir hareketlenme ama ithalatta bir azalma, zayıf bir iç talep görüyoruz. İç talepte kura bağlı olarak bir düşüş söz konusu. Bunlar dördüncü çeyreğe dair önemli sinyaller veriyor” dedi.

Sürdürülebilirlik Önemli

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu; 2018-2019 yıllarında düşük büyüyen, 2020’de pandemi nedeniyle zor bir yıl geçiren ancak sonrasında toparlanan ve büyümede iyi bir ivme yakalayan Türk ekonomisinin, artık yüzde 3’ün altına düşmemesi gerektiğini de vurguladı. Bu performansla Türk ekonomisinin yüzde 10 civarında bir büyümeyle yılı bitirebileceğini tahmin ettiklerini söyleyen Başkan Allıoğlu, “Ancak ekonominin her alanında ‘sürdürülebilirlik’ önemli. Sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir yatırım, sürdürülebilir üretim için önce istikrar, sonra desteklerin devam etmesi şart. Daha çok üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın olabilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda yapısal reformlar şart. İş dünyasının, üreticinin, yüksek faiz, yüksek enflasyon, oynak kur üçgeninden kurtarılması şart. Salgın döneminde dahi bir direnç gösterebiliyorsak, bu bizim gücümüzü gösterir. Gücümüzü, potansiyelimizi tam olarak yansıtmak içinse kamu, özel sektörle birlikte hareket etmek zorunda” ifadelerini kullandı.