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Geleneksel sanatla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyer kadınlar tel kırma sanatıyla yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Ekonomi 24.02.2021, 10:03
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Geleneksel sanatla aile ekonomisine katkı sağlıyorlar

Sivas Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyer kadınlar tel kırma sanatıyla yaptıkları ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.


Sivas’ta kadınlar Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde katıldıkları tel kırma kursu sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Geleneksel el sanatlarından olan tel kırma sanatı tellerin kırılarak küçük parçalara getirilmesiyle yapılıyor. Özel bir iğne yardımıyla kırılan teller ile desen ve motifler oluşturuluyor. Tül üzerine yapılan motifler daha sonra kullanılacak ürünün üzerine uygulanıyor. Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyer kadınlar tel kırma sanatından yaptıkları ürünleri ise çeyiz için kullanmanın yanı sıra satışını da yapıyorlar. Tel kırma motifleriyle işlenen bir çantanın fiyatı 250 ile 350 lira arasında değişiyor.

Tel kırma çantalar 250 - 350 liradan alıcı buluyor
Sivas Halk Eğitim Müdürü Ramazan Baker, bir tel kırma çantanın fiyatının 250 - 350 lira arasında değiştiğini söyleyerek, “Buradaki kursiyerlerimiz yapmış oldukları bu el emeği göz nuru tel kırma ürünleri gerek kızlarının ve oğullarının çeyizleri için gerekse bunları satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Biz burada tel kırma ürünleri tepsi, çanta, masa örtüleri, ayna kenarı gibi yaptıkları ürünleri biz aracılık ederek satıyoruz. Ücretlerini kursiyerlerimize veriyoruz. Onlarda aile bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Örneğin bir tel kırma çanta 250 ile 350 lira arasından satılıyor’’ şeklinde konuştu.

Teller tek tek kırılıyor
Kursiyerlerden Nuray Özcan ise telleri kırarak desen oluşturduklarını belirterek, “Tül üzerinde başlayarak telleri kırarak yapıyoruz. Tek bir sistem var bunun için. Tek bir işlem üzerinden değişik desenler ve motifler yaparak çalışıyoruz. Önce motiflerimizi kareli kağıt üzerine çizerek sonrasında kareli tül üzerine uyguluyoruz. Telleri kırarak desenimizi oluşturuyoruz. En son aşamada ürünlerimizin üzerine yerleştiriyoruz’’ dedi.

Özel bir teknikle tel üretiyorlar
Tel kırma öğreticisi İlknur Tuğrul, maliyeti fazla olan sarı telleri almak yerine kendileri özel bir teknikle sarı tel ürettiklerini dile getirerek, Tel kırmalarda özel iğnelere kullanıyoruz. Çift delikli olan iğneleri kullanıyoruz. Tel kırmalarda biz kendimiz farklı bir teknik kullanıyoruz. Sarı tellerimiz çok pahalı olduğu için gümüş tellerimizi alıp altın sarısı renkleri kendimiz veriyoruz. Çiçeklerde falan tonlama çalışabilmek için. Sarı tellerin normal fiyatı öğrenciye çok maliyetli geliyor. Bizde maliyeti düşürmek adına kendimiz kükürtlü sabunla kaynatıp özel bir teknikle sarı tellerimizi oluşturuyoruz. Öğrencilerimize katkıda bulunmuş oluyoruz.

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