Gelen zamların ardından bazı marketlerde süte alarm takıldı!

NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarına yüzde 30 zam yapmasının ardından litre fiyatını 5.7 liradan 7.5 liraya yükseldi.

ALARM TAKILAN ÜRÜN SAYISI GÜN GEÇTİKCE ARTIYOR

Bebek mamasından kahveye, baldan traş bıçağına bu sefer de süte alarm takıldı.

Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.