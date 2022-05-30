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Gelen zamların ardından bazı marketlerde süte alarm takıldı!
Giysiler, gözlükler, oyuncaklar gibi ürünlere alarm sistemi uygulanmasına aşinaydık fakat bu kez süt ürünlerine alarm takıldı. Gelen zamların ardından marketler ve bakkallar hırsızlık olaylarına karşı alarm sistemi uygulayarak önlem aldı.
Ekonomi 30.05.2022, 13:10 30.05.2022, 13:18
NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?
Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt fiyatlarına yüzde 30 zam yapmasının ardından litre fiyatını 5.7 liradan 7.5 liraya yükseldi.
ALARM TAKILAN ÜRÜN SAYISI GÜN GEÇTİKCE ARTIYOR
Bebek mamasından kahveye, baldan traş bıçağına bu sefer de süte alarm takıldı.
Bir Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımla süte de alarm takılarak satılmaya başlandığını duyurdu.
Sosyal medya kullanıcısı Kasım Özatak süte takılan alarmları şöyle duyurdu:
"Marketlerde alarm takılan ürün sayısı her geçen gün artıyor.
Fiyatları artınca süt alarm takılarak satılmaya başlandı.
CANIM ÜLKEM BUNU HAK ETMİYOR!"