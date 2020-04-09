Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
95834
ALTIN
359.390
DOLAR
6.6568
STERLİN
8.2898
EURO
7.2759

GAZİANTEP MUTAŞ HALI FABRİKASI’NA YANGIN ve DUMAN GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN SİSTEM

Form Şirketler Grubu 55 yıllık tecrübesi, AR-GE ile yerli üretime verdiği değerle endüstriyel tesislerin iklimlendirme ve yangın güvenliği ihtiyaçlarına yönelik verimli çözümler sağlıyor. Grup bünyesindeki Form Endüstri Tesisleri, Gaziantep’de bulunan Mutaş Halı üretim tesisini yerli üretim TROKE marka duman tahliye kapakları ile yangına karşı güvenli hale getirdi.

GAZİANTEP MUTAŞ HALI FABRİKASI’NA YANGIN ve DUMAN GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN SİSTEM

Form Şirketler Grubu 55 yıllık tecrübesi, AR-GE ile yerli üretime verdiği değerle endüstriyel tesislerin iklimlendirme ve yangın güvenliği ihtiyaçlarına yönelik verimli çözümler sağlıyor. Grup bünyesindeki Form Endüstri Tesisleri, Gaziantep’de bulunan Mutaş Halı üretim tesisini yerli üretim TROKE marka duman tahliye kapakları ile yangına karşı güvenli hale getirdi.

09 Nisan 2020 Perşembe 15:48
2165 Okunma
GAZİANTEP MUTAŞ HALI FABRİKASI’NA YANGIN ve DUMAN GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN SİSTEM

Form Endüstri Tesisleri, AR-GE ve yerli üretime verdiği değer, bu alanda yaptığı yatırımlar ve sektöre kazandırdığı ürünlerle, endüstriyel tesislerin iklimlendirme ve yangın güvenliği ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mutaş Halı üretim tesislerinin yangın güvenliği, Form’un yerli üretim TROKE marka duman-ısı tahliye ve doğal havalandırma kapakları ile sağlandı.

Form’un İzmir’de bulunan üretim tesisinde imalatını gerçekleştirdiği TROKE Duman Tahliye Kapakları, Türkiye’deki ilk yerli CE Sertifikalı duman tahliye ve doğal havalandırma kapağı olma özelliğini taşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Analiz: Piyasalar kazanımlarına tutunuyor
Analiz: Piyasalar kazanımlarına tutunuyor
MOSDER: MOBİLYACILAR MAĞAZALAR İÇİN KİRA DESTEĞİ BEKLİYOR
MOSDER: MOBİLYACILAR MAĞAZALAR İÇİN KİRA DESTEĞİ BEKLİYOR
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim