GAZİANTEP MUTAŞ HALI FABRİKASI’NA YANGIN ve DUMAN GÜVENLİĞİ SAĞLAYAN SİSTEM

Form Endüstri Tesisleri, AR-GE ve yerli üretime verdiği değer, bu alanda yaptığı yatırımlar ve sektöre kazandırdığı ürünlerle, endüstriyel tesislerin iklimlendirme ve yangın güvenliği ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mutaş Halı üretim tesislerinin yangın güvenliği, Form’un yerli üretim TROKE marka duman-ısı tahliye ve doğal havalandırma kapakları ile sağlandı.

Form’un İzmir’de bulunan üretim tesisinde imalatını gerçekleştirdiği TROKE Duman Tahliye Kapakları, Türkiye’deki ilk yerli CE Sertifikalı duman tahliye ve doğal havalandırma kapağı olma özelliğini taşıyor.