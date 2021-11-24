Garanti BBVA sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli sendikasyon kredisini yeniledi

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA'nın uluslararası piyasalardan sağladığı 367 gün vadeli 365 milyon dolar ve 247 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla imzalandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, dış ticaretin finansmanı ve genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ yüzde 2,15 ve Euribor+ yüzde 1,75 olarak gerçekleşti. Sendikasyon işlemine bankanın hedeflediği tutarın yüzde 133 üzerinde talep geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

"Garanti BBVA uluslararası piyasalardaki itibarı ve güçlü finansal yapısıyla ülkemize yurt dışı finansman sağlamaya ve reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her türü koşulda bu tür borçlanmaları yapma kabiliyetimizi, hedeflediğimiz tutarın üzerinde gelen bu yüksek taleple, bir kez daha kanıtladık. İmzaladığımız sendikasyon kredisinin yanı sıra yaygın muhabir ağımız ve güçlü dış ticaret altyapımız sayesinde, şirketlerimizin uluslararası pazarlarda en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."

​​​​​​​Sürdürülebilirliğin stratejik önceliklerinden olduğunu belirten Baştuğ, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürdürülebilirliğin bankamız iş yapış şeklindeki yerini ve bunu ürün ve hizmetlerimize yansıtmayı çok önemsiyoruz. Müşterilerimizin daha sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi ürün, hizmet ve kaynaklarımızı her yıl daha da çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 2020’de dünyada bir ilki gerçekleştirerek, bir bankanın imzaladığı sürdürülebilirlik performansına endeksli ilk sendikasyon kredisini almış, ardından bu yılın ilk yarısında bu yapıyı sürdürülebilirlik performans kriterlerimizi bir adım daha ileriye götürerek yenilemiştik. Yılı bitirmeden sürdürülebilirlik anlamında daha da rekabetçi taahhütler vererek bu işlemi tekrarlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sendikasyon maliyetimiz, altyapısı müsait lokasyonlarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına ve sürdürülebilir finans tarafında gerçekleştireceğimiz işlem hacmine endeksli olacak."