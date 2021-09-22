Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah, Türkiye iş dünyası temsilcilerini Invest Gagauzia-2021'e davet etti

Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah'ın Türkiye'den tüm yatırımcıları ve iş dünyası temsilcilerini davet ettiği forum, Moldova Cumhuriyeti ve Gagauziya Özerk Bölgesi'nin ticari anlaşmalar ve işbirliklerinin görüşüldüğü önemli bir bir etkinlik. Forumun bu yılki konusu ise "Fırsatların Ekonomisi"...

İşte Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah’ın VII. Uluslararası Yatırım Forumu "Invest Gagauzia-2021" Davetiyesi:

Değerli Kardeş Türkiye Cumhuriyeti İşadamları,

Türkiye Cumhuriyeti tarihsel olarak her zaman önemli stratejik ortaklarımızdan biri olmuştur. Dilimiz, kültürümüz, tarihimiz ile kardeş Türkiye halkı her zaman başarılarımızı bizimle paylaşarak, imtihanları aşmamıza yardımcı oldu.

1-2 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye iş dünyası temsilcilerini "Fırsatların Ekonomisi" konulu VII. Uluslararası Yatırım Forumu’na "Invest Gagauzia-2021" katılmaya davet etmekten onur duyuyoruz.

Uluslararası Yatırım Forumu "Invest Gagauzia-2021" Moldova Cumhuriyeti ve Gagauziya Özerk Bölgesi için benzersiz bir etkinliktir. Bahse konu forum çalışmaları sırasında Gagauziya Özerk Bölgesi’nin sosyal-ekonomik kalkınmasına ilişkin güncel konuların tartışıldığı, önemli anlaşmaların yapıldığı, karşılıklı yarar sağlayan sözleşmelerin imzalandığı ve bölgelerarası işbirliğinin güçlendirildiği önemli bir platform olarak ün kazanmıştır.

"Invest Gagauzia-2021" Forumu zengin programı, karşılıklı yarar sağlayan iş bağlantılarını genişletecek, karşılıklı yatırımlar ve iş ortaklıklarının gündem konularını tartışacak, ayrıca Gagauziya Özerk Bölgesi’nin gelecek vaat eden yatırım projelerini uygulama olasılığını tanıtacak ve tartışacak imkanlar sağlamaktadır.

Etkinliğin tüm hijyen kurallarına ve güvenlik önlemlerine uygun olarak gerçekleştirileceğini temin ediyoruz. Covid-19 enfeksiyonun yayılmasını önlemesi için Ulusal Halk Sağlığı Acil Durum Komisyonu tarafından öngörülen tüm gereken önlemler alınacaktır.

Moldova Cumhuriyeti Gagauziya Özerk Bölgesi Yürütme Komitesi adına ve şahsım adına size saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

Gagauziya Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah