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Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 10,5’e yükseltti.
Ekonomi 03.12.2021, 09:38 03.12.2021, 09:57
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 10,5’e yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2’den yüzde 10,5’e çıkardı.
Türkiye’nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.