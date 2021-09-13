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Finansal İstikrar Komitesi Bakan Elvan başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Ekonomi 13.09.2021, 23:03
Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Finansal İstikrar Komitemizi topladık. Toplantıda finansal sektörün görünümü, risk ve fırsatlar ile makro ihtiyati tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.