Fed, faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklentilerine paralel olarak 75 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına gitti. Fed, aldığı bu kararla faizi yüzde 3-3,25 aralığına yükseltti. Böylelikle ABD’de üst üste 5. kez faiz artışı gerçekleştirilmiş oldu.

Öte yandan ekonomistler kasım ayında 50 baz puanlık bir artış daha beklediğini ifade etti.