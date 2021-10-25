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Faiz oranlarındaki indirim konut satışlarına net bir şekilde yansıyacak

- Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün:- "Geçen ay konut satışında tüm zamanların eylül rekoru kırılmıştı. Güçlü konut talebinin uzun yıllar bu şekilde süreceği görüşündeyiz"- "Faiz oranlarındaki her düşüş önemlidir ancak beklentimiz bu oranların yüzde 1'in altına düşmesidir"

Ekonomi 25.10.2021, 14:51
Faiz oranlarındaki indirim konut satışlarına net bir şekilde yansıyacak

İSTANBUL (AA) - Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, kamu bankalarınca konut faizlerinde yapılan indirimin satışlara net bir şekilde olumlu yansıyacağını bildirdi.

Özgün, yaptığı yazılı açıklamada, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından yapılan faiz indirimi sayesinde konut kredi faiz oranlarının 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerinde ise yüzde 1,34'e düşürüldüğünü kaydeden Özgün, önemli bir indirim yaşandığını bildirdi.

Özgün, "Bankalarca verilen konut kredilerinin ağırlıklı ortalaması geçen hafta aylık bazda yüzde 1,49'du. Şu anda kamu bankaları bu rakamı yüzde 1,29'a çekti. Yani kamu bankalarının harekete geçmesiyle faiz yükü yüzde 13,42 azalmış oldu. Faizlerin düşmesi net bir şekilde satışlara olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Özel bankaların da elini taşın altına koyup faiz indirimine gitmesi gerektiğini kaydeden Özgün, ayrıca bankaların kredi verirken ayrıntılara fazlasıyla takıldığını, bu konuda da ev almak isteyen vatandaşa kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı.

Özgün, "TÜİK'e göre inşaat maliyetindeki artış temmuzda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45'e dayandı. Demir ve çimento başta olmak üzere ana girdilerde çok ciddi artışlar var. Arsa maliyetlerindeki yükselişle birlikte bu durumun konut fiyatlarına yansıyacağını düşünen vatandaşımız ev almak istiyor. Şimdi tam zamanı olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.


- "Yüksek konut talebi devam edecek"


Selman Özgün, yüksek faiz oranlarına rağmen ülke genelinde yapılan konut satışlarının geçen ay 147 bin adedi aştığını ve tüm zamanların eylül rekorunun kırıldığının bilgisini verdi.

Ev sahipliği oranının geçen yıl yüzde 57,8'e gerilediğini aktaran Özgün, "Türkiye'de güçlü konut talebinin uzun yıllar bu şekilde süreceği görüşündeyiz. Evlilikler, yeni eve çıkan gençler, kiracıların ev sahibi olması gibi etkenler talebin devam edeceğini gösteriyor. Faiz oranlarındaki her düşüş önemlidir ancak beklentimiz bu oranların yüzde 1'in altına düşmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

#Helmann Yapı #kamu bankaları #konut #kredi #Selman Özgün
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