Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası’nın Kasım 2022 faiz kararı belli oldu.

2 YIL SONRA TEK HANE

Merkez Bankası, ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da faizi 150 baz puan düşürdü. Kasım ayında da 150 bazlık düşüşün ardından faiz 10,5’ten yüzde 9 seviyesine indi. MB'nin bu kararı ile birlikte Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmiş oldu.

MB'nin faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. İşte karar sonrası piyasalarda son durum ve 24 Kasım güncel dolar ve altın fiyatları...

DOLAR KIPIRDAMADI

MB'nin faiz kararı sonrası güne 18,60 TL seviyelerinde başlayan dolar, saat 14.00 itibariyle 18,63 TL seviyelerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Karar sonrası gram altın ise 1.052 seviyelerinde seyrediyor. Çeyrek altın 1.735 Liradan, Cumhuriyet altını ise 6.921 liradan seviyelerinde...