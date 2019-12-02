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"Faiz indirimiyle büyüme rakamları daha iyiye gidecek"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

"Faiz indirimiyle büyüme rakamları daha iyiye gidecek"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

02 Aralık 2019 Pazartesi 14:59
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"Faiz indirimiyle büyüme rakamları daha iyiye gidecek"

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Yılın Üçüncü çeyreğinde piyasa tarafından %1 oranında beklenen büyüme verisi beklentilere paralel olarak %0,9 oranında büyüdü. Böylece ekonomik toparlanmada dipten çıkış işaretlerini onaylamış oldu.

Türkiye ekonomisi 2018 yılı Ağustos ayında yaşamış olduğu kur krizine güçlü bir tepki vererek 2019 yılını ciddi manada toparlanma emareleri ile tamamlayacağı öncü veriler ile birlikte de göstermektedir.

Büyümenin sektörel bazda ana bileşenlerine yıllık olarak bakıldığında ise; inşaat sektörü dışında; tarım sektörü, sanayi sektörü, hizmetler sektörü ve kamu harcamaları büyümeyi yukarı taşımıştır.

İnşaat sektörü özelinde ise; Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine devam etmesi, Türk Lirası’nın stabil durumu; kredi kanallarını gevşeterek sektörü canlandırmaya devam etmektedir. Bunlara ek olarak; sektör oyuncuları konut satış kampanyaları düzenleyerek konut satışına ilgiyi artırmayı sağlamaktadır. Özetle; sektörün 2019 yılının son çeyreğinde pozitif bir büyüme gerçekleştirmesi beklenmektedir. Böylece, 2019 yılının negatif havasını neredeyse yılsonu verisi olarak %0-1 aralığına taşıyarak artıda kapatması mümkündür.

Aynı saatlerde açıklanan ISO İmalat verisi ise beklentilerle uyumlu bir şekilde 49,5 oranında açıklandı ve önceki veri 49,0 idi.

Özetle; iktisadi faaliyetteki toparlanma son açıklanan GSYİH büyüme verisi ile de teyit edilmiş olmaktadır. Sanayi üretimindeki ve inşaat sektöründeki toparlanmaların önümüzdeki aylarda da artarak devam etmesi beklenmektedir. Merkez Bankası tarafında da ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak faiz indirimlerinin ve makro ihtiyati politikaların devam etmesi son çeyrek büyümesini yukarı çekebilir ve toparlanmanın beklenenden de hızlı bir sürede gerçeklemesini sağlayabilir.

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