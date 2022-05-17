‘Evim şirketleri’ sözleşmelerinin devrine başlandı

Tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen tasarruf finansman şirketlerinin müşteri sözleşmelerinin fiili devir-teslim işlemlerine başlandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre tasfiye işlemleri TMSF tarafından yürütülen ve kamuoyunda ‘evim şirketleri’ olarak bilinen şirketlerin müşteri sözleşmelerinin devredilmesi için imzalar atıldı ve bugün itibarıyla sözleşmelerin fiilî olarak, elden devir-teslim işlemlerine başlandı.

Açıklamaya göre, devreden şirket, sözleşmeleri teslim ettikten sonra, kısa mesaj ile sözleşmenin hangi şirkete devredildiğini müşteriye bildirecek. Sözleşmeyi devralan şirket de müşterilerle iletişime geçecek. Sözleşmeleri devralan şirketlerde gereksiz yoğunlaşma olmaması ve işlemlerin hızlı şekilde yürütülebilmesi için, kısa mesaj gelmeden, yeni şirkete başvuruda bulunulmaması önem arz ediyor.