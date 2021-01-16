Evde enerji tasarrufunun püf noktaları

Şirket, Enerji Tasarrufu Haftası’nda enerji tüketimi ile ilgili tüketicilere tasarruf sağlatacak adımlarla ilgili püf noktalarını açıkladı.

Pandemi dönemi ve kış ayları nedeniyle evde geçirilen sürenin artmasıyla birlikte elektrikli cihaz kullanım süreleri de arttı. Evden çalışma uygulamaları, karantina süreçleri, soğuk havaların da etkisi ile beraber günlük elektrikli eşya kullanımlarının artması faturalara fark edilir şekilde yansımaya başladı. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, Enerji Tasarrufu Haftası’nda yaşam konforunu düşürmeden enerji tüketimi konusunda alınabilecek önlemleri tüketicilerle paylaştı.

Limak Enerji, ev ve iş yerlerine özel tasarruf ve verimlilik tüyoları veriyor

Faaliyete geçirdikleri pek çok proje ile enerji verimliliği ve tasarrufu üzerinde durduklarının altını çizen Aytac, “Yakın zamanda tüketicilerimize enerji tasarrufu konusunda ipuçları verdiğimiz Enerji Danışmanım Projesini hayata geçirdik. Projemizle enerjinin tasarruflu ve verimli kullanılması konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Projemiz kapsamında ziyaret ettiğimiz ev ve iş yerlerinde hem genel tasarruf çalışmaları hem de ziyaret ettiğimiz ev veya iş yerinin özel durumlarına göre verimlilik sağlama önerilerini aktarıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde evlerde uzun zaman geçirilen bu dönemde, tasarruf tavsiyelerimizi yinelemek istiyorum. Tüketiciler, eğer A(+++) enerji sınıfı bir buzdolabı tercih ederlerse yüzde 50’ye kadar daha az bir enerji tüketimi gerçekleştirebilirler. Aydınlatmada ise LED lamba akkor lambaya göre yüzde 90’a kadar verimlilik sağladığı için tercihler LED lamba yönünde yapılabilir. Televizyon, bilgisayar gibi elektrikli ev aletlerinin uyku konumunda normal tüketimin yüzde 10 ile yüzde 20’si oranında enerji harcamaya devam etmesi sebebiyle bu cihazları uyku konumunda bırakmayıp güç tuşundan kapatarak, tasarruf edebilirler.” dedi.

Kombilerin yalnızca doğal gaz değil, elektrik de kullandığı unutulmamalı

Kış aylarında ısınma amaçlı elektrikli cihazların tercih edilmesi elektrik sarfiyatını artırarak faturaların yükselmesinde büyük rol oynuyor. Kombi ve elektrikli ısıtıcıların ortalama bir ısı seviyesinde sabit tutulması, tasarruf sağlıyor. Her yıl kış aylarında yaşanan elektrik faturalarındaki artışın bir nedeni de kombiler. Kombilerin sadece doğal gaz değil, elektrik de kullandığı unutulmadan tasarruflu kombi seçilmesi gerekiyor.

Isınma amaçlı kullanılan elektrikli cihazlar, faturaları 270 TL’ye kadar artırıyor

Klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları kış ayları için hane başına, 1080 watt’lık bir klima için altı saatlik kullanımda aylık ortalama 144 TL’ye kadar ilave yük getirebiliyor. 2000 watt’lık bir elektrikli ısıtıcı ise günlük altı saat çalışma süresi ile faturada 268 TL kadar ek bir maliyet oluşturabiliyor. 150 watt’lık kombiler ise 24 saat çalışma süresiyle faturalarda aylık olarak ortalama 80 TL, 8-10 saat çalıştırıldığında ise ortalama 30 TL artışa neden oluyorlar. Tüketiciler, ısınma amaçlı kullandığı cihazları satın alırken enerji sınıfı yüksek cihazları tercih ederek ve kombi gibi daha az tüketimli ısınma türlerine yönelerek tasarruf edilebiliyorlar.