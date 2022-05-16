Ev Tekstili Sektöründe Dev buluşma 17 Mayıs Salı günü başlıyor

17 Mayıs salı günü sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilere açık olacak fuarda saat 17:00 da açılış kokteyli gerçekleştirilecek. T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılarak bir konuşma yapacağı etkinlikte, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun yanı sıra ihracatçı birlik başkanları ve sektör temsilcileri yer alacak.

Yıllık 3,1 milyar dolarlık ihracat kapasitesine sahip olan Türk ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan fuarda bu yıl “sürdürülebilirlik” teması ön planda olacak. 11 salonda toplam 200 bin metrekarelik alanda düzenlenecek HOMETEX’te oluşturulacak “İlham Alanları”nda perde, perde aksesuarları, tül, döşemelik kumaş, mutfak ve yemek odası tekstili, havlu ve banyo grubu ürünleri, uyku ve yatak odası tekstili gibi çok çeşitli ürün grupları sergilenecek. Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarının oluşturacağı “Designer Box”larda ise tasarımcılar, firmaların ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayacak.