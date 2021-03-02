Esnaftan cumhurbaşkanına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme kararını açıklaması Bursalı esnaflar tarafından sevinçle karşılandı. Vatandaşlar aylar sonra çay ve simit keyfi yaptı.

Bilim Kurulu ile yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni normalleşme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar Bursalı esnaflar tarafından da mutlulukla karşılandı. Sarı bölge olarak belirlenen Bursa’da çay ocakları, restoranlar, kafeleri olan esnaf dükkânlarını açmak için sabah erken saatlerde gelerek temizliklerini tamamladı.

Birer ikişer gelmeye başlayan vatandaşlarla yüzü gülen esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Mutlu olduklarını dile getiren esnaf, “Aileler olarak da zorlanmaya başlamıştık. Hepimiz sıkıntı çekiyorduk. Herkes için iyi olur. Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sağlık bir şekilde bu faaliyetler devam eder. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu haftadan itibaren güzel gelişmeler oluyor. Bu gelişmeleri aynı şekilde kırmızı ve riskli olan illerimizde de bekliyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen, bu kararlara karşı daha dikkatli olmak. İlerleyen süreçleri daha kolay atlatmayı ve yaza hazır olmayı diliyorum. Yüzde 50 doluluk oranıyla, daha evvel 12 masa ile hizmet verdiğimiz yerde 5 masa ile vatandaşlarımızı ağırlıyoruz” dedi.

Havanın yağmurlu olması sebebi ile yoğunluk fazla olmazken, simit ve çay keyfine hasret kalanlar yine de masaları doldurdu.