Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker'den flaş rezerv açıklaması! Berat Albayrak Türkiye'nin yurt dışındaki tüm altınlarını yurda getirdiği için saldırıya uğradı .

Ekonomiden Sorumlu Eski Bakan Dr. Masum Türker katıldığı bir programda gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

.HÜKÜMETİN BAŞARISINI KİMSE DİLE GETİRMEDİ

Türkiye'nin rezervlerinin bulunduğu söyleyen Türker, hükümetin yaptığı başarılı bir işin olduğunu ve bunu kimsenin dile getirmediğini ifade etti.

.BERAT ALBAYRAK BÜTÜN ALTINLARI TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Türker, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Eski Hazin ve Maliyet Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınlarını ülkemize getirdiğini açıkladı. Bu başarılı hamleye rağmen hükümetin bu konuyu siyaset malzemesi yapmadığını söyleyen Türker, "Hükümet bu olayı pazarlamadı" dedi.

MİLLİ OLARAK ÖVÜNÜLECEK BİR DURUM

Türker açıklamalarına "Bu çok önemli bir konu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor. Devletimizin yurt dışında rezerv adı altında emanette parası yok artık. Bu milli olarak övünülecek bir durum." şeklinde devam etti.

DIŞ GÜÇLER YAKIN İSİMLERİ FIRÇALADI

Bu paranın Türkiye'ye gelmesinin büyük bir başarı olduğunu dile getiren Türker; Bu paranın Türkiye'ye geldiğini fark eden dış güçler, Türkiye'de kendini yakın gördüğü isimleri fırçalamıştır" ifadelerini kullandı.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE? DİYENLER YANITINI BULDU

Türker'in bu sözleri '128 milyar Dolar nerede?' diyerek, hükümeti hedef almaya çalışanlara da net bir cevap oldu.

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