Erkunt Traktör, Türk çiftçisi için çalışmalarını sürdürüyor

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, firma olarak çiftçilerin talep ve beklentilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek Türk çiftçisine en iyi hizmeti verecek traktörü üretmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

AR-GE’ye yaptıkları yatırımlar ve satış sonrası hizmetlerle birlikte ürünlerinin arkasında olduklarını dile getiren Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, “Kullanıcıya en iyiyi sunma gayretimiz ve sattıktan sonra hep ürünün arkasında olduğumuzu çiftçimize gösterebilmiş olmamızın bizi bu noktaya taşıdığına inanıyorum. Hiçbir lisansa bağlı olmadan, ülkemizin toprak ve iklim yapısına uygun ve Türk çiftçisine en iyi hizmeti verecek traktörü üretme çalışmamız hiç bitmeyecek. Bu bir sevda, bundan hiç vazgeçmeyeceğiz ve çok iyi biliyorum ki, nihai kullanıcılarımızın sesi ile beslenen tasarım süreçlerimiz, bizi bugün bulunduğumuz yerden çok daha ileriye taşıyacak. Yalnız Türkiye’nin önemli markalarından birisi olmakla kalmayıp dünyada da çok iyi bilinen ve güvenilir bir çiftçi dostu marka olacağız” dedi.

“Önce çiftçilerimizi düşünmek zorundayız”

Çiftçiyi finansal açıdan rahatlatmaya yönelik projeleri olduğunu ifade eden Tolga Saylan, Türkiye’nin dört bir tarafında çiftçilerle bir araya gelerek onların sıkıntılarını dinlediklerini söyledi. Saylan şöyle devam etti: “Çiftçilerimiz, çiftçilik yaparak para kazanamadığından yakınıyor. Bu gerçekleri bilmek, çiftçiyi anlamak ve sıkıntılarına çözüm bulmak gerekiyor. Hangi yolu tercih edeceğimizden çok hangi derde derman olacağımız bizim için çok daha önemli. İşte tüm projelerimize önce bu açıdan yaklaşıyoruz. AR-GE ekibimiz ile çiftçiden gelen öneriler doğrultusunda tasarım ve üretim yapmaya devam edecek olan Erkunt, projelere bakış açısıyla ve uluslararası rekabet gücüyle, hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da büyüyecek. AR-GE çalışmalarımız hızlanacak ve güçlenecek, böylece Erkunt ve ArmaTrac’ın ürün çeşitliliğinin yanında, sunduğu hizmetler de çeşitlenecek. Erkunt’un satış, servis ve yedek parça dağıtım ağlarındaki yaygınlığı ve ucuz yedek parça temini gibi artıları yeni yatırımlarla daha da etkin hale gelecek. ArmaTrac markamızın yurt dışındaki rekabet gücü artacak, böylece yerli tasarım traktörlerimiz dünyanın dört bir yanında çiftçilerin gücüne güç katacak. Erkunt ve ArmaTrac markaları daha da güçlenerek yıllarca taşıdığı kültürel ve ulusal değerlerimizi değiştirmeden sektörün nabzına yön vermeye devam edecek.”

“Bizler aynı hikâyenin kahramanlarıyız”

Erkunt Traktör olarak çiftçilerden aldıkları güçle sektördeki çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydeden Saylan, “Gelişmiş tarımın güçlü bir ekonomiye sahip olma yolunda en önemli adım olduğunu düşünen firmamız, gerek ürünleriyle gerekse de sahip olduğu milli bütünlük ve beraberlik duygusuyla hareket ederek çiftçilerimiz için üretmeye tüm hızıyla devam edecektir. Her zaman çiftçilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyan firmamız, onların emeklerinin neticesinde ülke ekonomimizin kalkınacağının farkındadır. Bu vesile ile tarlalarında gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçi kardeşlerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar, bereketli kazançlar dileriz” ifadelerini kullandı.