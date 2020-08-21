Erdoğan'ın ‘müjde’ açıklaması sonrası dolarda dalgalanma

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıkladı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfettiğini belirtti.

Türkiye’nin Akdeniz’deki hak ve hukukunu korumaya yönelik adımlarının enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak için hayati öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan çarşamba günü, “Cuma günü milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin biz de hayalleri rüyası içerisindeyiz… Bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum.” demişti.

Öte yandan iki kaynak, Akdeniz dahil hidrokarbon araması yapan üç geminin çalışmalarından da umut verici sonuçlar geldiğini de vurguladı. TÜİK verilerine göre Türkiye 2019 yılında 41.2 milyar dolar enerji ithalatı gerçekleştirdi. Enerji, Türkiye’nin dış ticaretinde açık ara en çok açık verilen kalem oldu.