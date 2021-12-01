Erdoğan'ın ''Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor'' sözlerine yanıtı umutlandırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bugün ilk toplantısı yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, bir gazetecinin "2022 yılı asgari ücreti konusunda adeta sizden bir babayiğitlik bekleniyor." sözlerine gülerek yanıt verdi. Erdoğan, "Bundan şüpheniz var mı?" diyerek milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı.

"BABAYİĞİTLİK BİZE YAKIŞIR"

Yarın yapılacak ilk toplantı öncesi asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücret devlet işçi ve işverenden oluşan üçlü bir yapı, komisyon tarafından belirleniyor. Bizler de bu işin müzakerelerini yaptık asgari ücret konusunda 2022'den itibaren önemli kazanımlar elde edildi. Asgari ücret 184 lira iken 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz. Babayiğitlik bize yakışır evvelallah biz de bunu inşallah ilgili Bakanım gerekse heyeti gerekse yine çalışma arkadaşlarım geniş istişareler yapmak suretiyle çok fazla uzatmadan kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandı.