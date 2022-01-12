EPDK, ARALIK AYINDA KABARAK ELEKTRİK FATURALARINA İNCELEME BAŞLATTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

Söz konusu tartışma, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığı’na gönderdiği yazılı soru önergesi sonrası gündeme gelmişti. CHP’li milletvekili, Ocak ayında yapılan elektrik tarifesinin Aralık ayı faturalarına yansıtıldığını iddia etmişti.

Ağır bedel ödemek durumunda kalırlar!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır" diye konuştu.

Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

Yılmaz, faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.

PEKİ NE OLMUŞTU ?

Zammın 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesine, sayaçların ise 8 Ocak’ta okunmasına karşın aileler beklenildiği gibi yüzde 125 zam gelen ikinci tarifeye girdi.

Gelen faturalara göre bazı ailelerin faturalarında 50, bazı ailelerin faturalarında da 100 liraya yakın artış oldu. Çalıştıkları için gündüzleri evde olmayan, tek çocukları da okulda bulunan bir ailenin geçen ayki fatura tutarı 145.80 liraydı. Ailenin 7 Aralık ile 8 Ocak arasını kapsayan 33 günlük yeni faturası ise 195.92 TL olarak geldi. Bu ailenin 33 günlük elektrik tüketimi 190,429 kWh oldu.

Tek zamanlı mesken kapsamında olan faturada detay bilgi olarak düşük kademe tüketim ve yüksek kademe tüketime de yer verildi. Düşük kademe tüketim 165 kWh, yüksek kademe tüketim ise 25.429 kWh hesaplandı. Bedeli de düşük kademede 136.43 TL, yüksek kademede 24.23 TL oldu. Faturanın 5.37 lirası elektrik ve havagazı tüketim vergisi. Yüzde 18 KDV tutarı da 29.89 TL.