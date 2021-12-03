Enflasyon verileri sonrası dolar, euro ve altında son durum

Döviz ve altın Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, bir yandan iktidardan gelen açıklamalar diğer yandan da Merkez Bankası'nın müdahalesi piyasaları dizginlemeye yetmiyor.

ENFLASYON AÇIKLANDI

Enflasyon Kasım'da yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu. Bu rakamlarla enflasyon 2018 Kasım ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,71 artış gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında piyasalar zirvedeki yolculuğunu sürdürüyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 13,70TL'den, Euro 15,52 TL'den, Sterlin ise 18,26 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4510 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2730 lira olmuştu.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Onsu 1.772 dolar seviyesinde olan altında ise gram altın 774/783, çeyrek altın 1.255/1.283, Cumhuriyet altını ise 5.166/5.231 TL alış satış fiyatıyla fiyatlanıyor.

Gümüş ise 9,88 TL'de.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 871 dolardan, Ethereum ise 4 bin 576 dolardan işlem görüyor.

Kasım 2021 enflasyon rakamları açıklandıEkonomi

Enflasyon verileri sonrası dolar, euro ve altında son durumGüncel

MERKEZ FRENLEYEMEDİ

Merkez Bankası’nın müdahale açıklamasının ardından dolar 12,44 seviyesine kadar çekilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasıyla yendiden 13,50 bandına yükselmişti. Dolar TL kuru yaklaşık iki gündür yatay bir pozisyonda ilerlerken yeni günün ilk saatlerine yükselişle başladı. Dolar TL kuru Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda eski Bakan Lütfi Elvan’ın görevden alınıp erine Nuraddin Nebati’nin getirilmesinin etkisiyle 13,72 TL bandına kadar yükselmişti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ: BİZLERİN EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİ YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK

Dün düzenlenen devir teslim töreni ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Nebati, "Bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak" dedi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Nebati, buradaki konuşmasında, "Makamlar gelip geçici. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvendiği için teşekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize böyle bir makamda hizmet etmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bundan sonra inşallah bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÖNCE İNDİRİM SONRA ÜZERİNE ZAM

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,60 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,11 liradan 9,55 liraya, İzmir'de 9,18 liradan 9,62 liraya çıktı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN DOLARA MÜDAHALE MALİYETİ

Merkez Bankası, 2014 yılından bu yana yaptığı ilk doğrudan döviz müdahalesini önceki gün gerçekleştirdi. Kurum, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen saatlerinde yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

Merkez Bankası ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı.