Enflasyon rakamları öncesinde dolar ve euro güne nasıl başladı?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak 2022 yılının ilk enflasyon rakamı olan Ocak ayı enflasyon verileri öncesinde piyasalarda yukarı yönlü hareket devam ediyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki yılın ilk Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, 2022 sonuna ilişkin enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttiklerini açıklamıştı.

Piyasalar yeni haftaya ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımları konusunda daha agresif olacağı beklentilerinin gölgesinde aşağı yönlü başlamıştı. Ancak dün itibariyle yeniden hareketlenen piyasalarda ibre yukarı döndü.

Amerika Merkez Bankası(Fed) geçen hafta faizi sabit tutarak yüzde 0 - 0.25 aralığında bırakmıştı. Fed'in şahin açıklamaları ve önümüzdeki Mart ayı itibarıyla faiz artırıma gideceğine ilişkin sinyaller vermesinin ardından dolar, küresel piyasalarda değer kazandı. Öte yandan küresel piyasaları olumsuz etkileyen Rusya ve Ukrayna gerginliği devam ediyor. Yurt içi piyasalarda yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları beklenirken, küresel piyasalar omikron varyantının ardından Rusya ve Ukrayna gerginliğine odaklandı.

Bu bilgilerin gölgesinde piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,49 TL'den, Euro 15,26 TL'den, Euro ise 18,32 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.806 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 776/783, çeyrek altın 1.258/1.285, Cumhuriyet altını ise 5.178/5.232 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 9,79 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 37 bin 18, Ethereum ise 2 bin 660 dolar seviyesinde.