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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak''' dedi.
Ekonomi 18.11.2022, 13:34
BAKAN DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Karadeniz gazında boru serim işlemi tamamen bitti.
Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak.
Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak. 4 yıl içerisinde tüm konutlarda kullanılabilecek.
Aralıkta gaz fiyatlarında artış olmayacak.