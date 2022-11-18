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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak''' dedi.

Ekonomi 18.11.2022, 13:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak'

BAKAN DÖNMEZ'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Karadeniz gazında boru serim işlemi tamamen bitti.

Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak.

Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak. 4 yıl içerisinde tüm konutlarda kullanılabilecek. 

Aralıkta gaz fiyatlarında artış olmayacak.

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