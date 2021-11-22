Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."
Ekonomi 22.11.2021, 10:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 döneminde ise 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."