Enerji krizi metal fiyatlarını vurdu

Avrupa’daki üretim tesislerinin arzını etkileyen ve üreticiler üzerindeki baskıyı artıran küresel enerji krizi, metal fiyatlarını fırlattı.

ÇİNKO REKOR KIRDI

Altı endüstriyel metalden oluşan bir gösterge olan Londra Metal Borsası’nda geçtiğimiz hafta çinko ve aliminyum son 13 yılın en yükseğine çıktı. Enerji yoğun ürünlerden biri olan alüminyum, 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bakır, kısa bir süre için ton başına 10 bin doların üzerinde işlem gördü. Stoklar küçülürken spot bakır vadeli işlemleri de 10 yılın en yükseğine çıktı.

Önceki hafta bakır yüzde 12, alüminyum yüzde 9,1, kurşun yüzde 7,4, nikel yüzde 7,1 oranında arttı.

Geçtiğimiz çarşamba günü dünyanın büyük çinko üreticilerinden biri olan Nyrstar’ın, artan enerji fiyatları ve karbon emisyonlarıyla bağlantılı maliyetler nedeniyle Avrupa’daki üç tesisinde üretimi yüzde 50’ye varan oranda azaltacağını belirtmesi fiyat artışlarında etkili oldu.

Bu sırada üretimdeki girdilerin bir kısmını oluşturan yağlar ve metal hurdaları gibi hammaddelerin de fiyatı artmaya devam ediyor.

ÇİN’DEKİ KRİZ ETKİLEDİ

Dünyanın en büyük metal ihtracatçılarından Çin’deki enerji krizi de piyasaları sarsan önemli etkenlerden birisi. Piyasa araştırması yapan Shanghai Metals Market isimli şirket, Perşembe günü hazırladığı bir notta, enerji krizinin metal piyasasını etkilemeye devam etmesi nedeniyle fiyatların yüksek kalmaya devam edebileceğini söyledi.

FİYAT ARTIŞLARI YAŞANABİLİR

Metaller elektronikten otomotive pek çok sektörde en önemli girdi maliyetlerinden birisi. Metaldeki fiyat artışlarının otomotiv ve elektronik gibi sektörlerde halihazırdaki fiyat artışlarını daha da tetikleyeceğinden endişe ediliyor.