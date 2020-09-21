En uygun fiyatlı uçak bileti satın almak için 13 ipucu

Tatil harcamaları arasındaki en maliyetli kalemlerden biri hiç kuşkusuz uçak bileti. Bazen rotamızın belirleyicisi bazen de yönümüzü değiştiren bilet fiyatlarının en ucuzunu bulmak ise bu noktada oldukça önemli. Sizi görmek istediğiniz şehre götürmenin, kavuşmak istediğiniz yakınlarınıza kavuşturmanın yanı sıra hangi amaç için seyahat ediyor olursanız olun uygun bileti bulmak pek de imkansız değil. Türkiye’nin ucuz uçak bileti bulma sitesi Enuygun.com, en uygun fiyatlı uçak bileti satın almak için 13 önemli ipucunu sizin için derledi.

Satın almadan önce fiyatları karşılaştırın

Uygun fiyatlı uçak bileti satın almanın ilk adımı bilet fiyatlarını karşılaştırmak. Bunun için hem uçak bileti arama motorları hem de hava yolları şirketlerinin kendi web sitelerini kullanabilirsiniz. Türkiye’nin seyahat sitesi Enuygun.com, size karşılaştırmalı uçak bileti fiyatı sunuyor. Web sitesinden destinasyon belirleyip hangi hava yolunun hangi saatte hangi fiyata uçtuğunu kolayca öğrenebilir, size en uygun uçak biletini tek tıkla satın alabilirsiniz.

Tarih tercihlerinizi esnek tutun

Seyahat edeceğiniz tarihi birkaç gün değiştirebilme şansınız varsa bu noktada ilk başvurmanız gereken seçeneklerden biri de farklı alternatifleri değerlendirmek. Bu noktada size en uygun uçak biletini bulmak için fiyat grafiklerini kullanabilirsiniz. Özellikle hafta sonu, bayram öncesi, arife günleri ve resmî tatillerden bir gün önce gibi talebin yüksek olduğu tarihlere bakarsanız biletlerin çok daha pahalı olduğunu görebilirsiniz. Eğer seyahatinizi öncesine ve/veya sonrası planlayabilirseniz uygun fiyatlı bilet satın alabilirsiniz.

Tarayıcı modunuzu gizli moda alın

Uçak bileti almak için arama yaparken internet tarayıcınızın gizli mod özelliğinden mutlaka faydalanın. Gizli mod sayesinde tarayıcı geçmişinde uçak bileti araması bulunmayacak, dolayısıyla aramanıza bağlı artan farklı fiyat seçenekleri ile karşılaşmayacaksınız.

Tarayıcınızda çerezleri temizleyin

Arama motorunuzda ki geçmişi ve çerezleri temizlemek daha önce arattığınız uçak biletinin tarayıcınızda unutulmasını sağlıyor. Bu nedenle uçak bileti alabileceğiniz siteler, daha önce bu sayfayı ziyaret ettiğinizi görüntüleyemiyor ve size en uygun fiyatlı bileti gösteriyor. Ucuz uçak bileti araması yaparken internet geçmişinizden çerezleri ve seyahatinize dair tüm aramaları silmeyi unutmayın!

Seyahat rotanızın sezonunu öğrenin

Gideceğiniz destinasyonun yüksek sezonuysa uçak biletlerine talepler de bir o kadar yoğun olacaktır. Türkiye’de yaz mevsiminin dolu dolu yaşandığı Ege ve Akdeniz’e biletler yazın bütçenizi aşabilir. Bu yüzden hem daha sakin tatil yapmak hem de fahiş fiyatlardan kaçınmak için bu bölgeleri sezon dışında da tercih edebilirsiniz.

Uçak bileti satın alırken hızlı davranın

Uçak bileti fiyatları anlık değişimleri en hızlı gördüğümüz yerlerden. Özellikle tatil günlerinden önce bilet fiyatları kısa sürede değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden elinizi çabuk tutmakta fayda var. Enuygun.com’da yolcu ve kart bilgilerini kaydederek biletlerinizi ortalama 40 saniyede uçak bileti alabileceğiniz bir ara yüz bulunuyor. Böylece bilet alım süresini kısaltarak uygun fiyatlı bilet sahibi olabilirsiniz.

Mobil uygulamaları edinin

Kullanıcı dostu ara yüze sahip mobil uygulamaları indirerek anında bildirimler ile son dakika fırsatlarından haberdar olabilirsiniz. Seyahatiniz için ihtiyacınız olan uygun fiyatlı bileti satın alabilir, konaklama rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Tüm seyahat ihtiyaçları için ENUYGUN mobil uygulamasını indirerek anlık kampanyaların yanı sıra arama yaptığınız rotadaki fiyat artış ve düşüşleri de anında bildirim olarak alabilirsiniz. Otel rezervasyonu, uçak ve otobüs biletlerini aynı anda sunan Türkiye'nin ilk ve tek uygulaması ENUYGUN fırsatları ile tüm seyahat satın almalarınızı aynı anda gerçekleştirebilirsiniz.

Mail bültenlerine kayıt olun

Hava yolu şirketleri ve Enuygun.com gibi uçak bileti arama motorlarının haftalık kampanya, duyuru ve bilgilendirmelerden e-posta yoluyla haberdar olmak için onay vererek seyahat için ihtiyacınız olan pek çok şey hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Keyifli bir seyahat için ilham veren yazılar ile rotanızı belirleyebilir, kampanyalı otel ve uçak biletlerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Mil programlarını araştırın

Hava yolu şirketlerinin en sık başvurduğu kullanıcı dostu programların başında mil programları geliyor. Miller sayesinde hem satın aldığınız bilette hem de kredi kartı ile yaptığınız alışverişlerde geçerli mil kazanabilirsiniz. Bu programlar sayesinde yaptığınız her alışveriş sizi ücretsiz veya yalnızca vergisi fiyatlandırılan uçak biletine bir adım daha yaklaştırıyor. Mil programları farklı bankalara göre değişkenlik gösterebiliyor.

Tek yön bilet satın alın

Aynı hava yolu şirketinden hem gidiş hem dönüş bileti almaya çalışmak daha pahalı tutabiliyor. Biletlerinizi tek yön olacak şekilde ararsanız farklı hava yollarının uçuşlarını tercih edebilirsiniz. Özellikle yurt dışı uçuşlarında yerel hava yollarını tercih etmek için en makul yöntemlerden biri bu. Ayrıca birden çok kişi seyahat edecek olsanız bile tek kişilik bilet aratmak yine daha ucuz bilet fiyatlarına ulaşmanızı sağlıyor.

Aktarmalı uçuşlar tercih edin

Uzun mesafeleri seyahatlerde direkt uçuşları tercih etmek yerine aktarmalı uçuş seçeneklerini tercih ederek fiyat avantajı yakalayabilirsiniz. Az sayıda direkt uçuş frekansı bulunan uçuşlar daha az tercih edildiği için aktarmalı uçuşlara göre daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. Aktarmalı uçuşlarda aktarma süresinin ideal saat aralığında olması önemli çünkü uzun saatler bekleyebilir ve/veya sonraki uçuşunuz için çok hızlı hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. İşte bu tür problemlerle karşılaşmamak için Enuygun.com’un Türkiye’de bir ilk olan “Akıllı Aktarma” özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde aktarma rotalarını kendiniz çizmekle uğraşmıyorsunuz ve daha kısa süreli ya da daha uygun fiyatlı aktarmalar bulabiliyorsunuz.

Planlarınızı erkenden yapın

Son dakika biletleri önceki günlere göre daha pahalı olabilir. Bazen son dakika sürpriz indirimler olsa da erken plan yapmak tatil bütçenizi azaltabilir. Hem konaklama hem de uçak bileti satın alırken aylar öncesinde program yaparak ekonomik bilet alabilirsiniz. Ayrıca gelecek turizm sezonu için yapılan kampanyaları takip ederek erken satın alma yapabilirsiniz.

VPN kullanın

Hava yollarının uçak bileti fiyatları ülkelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle yurt dışı uçak bileti araması yaparken sizi farklı ülkedeymiş gibi gösteren VPN uygulamaları ile firmaların yerel fiyatlarından uçak bileti satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz.