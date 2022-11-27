Emet’te "Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften" projesi

Kütahya’nın Emet Belediyesi’nin "Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatiften" projesi çerçevesinde dağıtılan bin 30 keçiden ilk yıl yüzde 20 geri oğlak alımı gerçekleştirilirken, toplanan 206 yeni oğlak 5 aileye dağıtıldı.

Proje çerçevesinde ilk etapta sürü yönetimi adına hayvan sayısının 100 ve üzeri olması için 26 aileye dağıtılan hayvanlar yeni dağıtımlarla 31 aileye yükseldi. Her yıl katlanarak dağıtılan hayvanların oğlaklarının yüzde 20’si geri alınıp diğer ailelere dağıtıma devam edilecek. 4 sene sonunda belediyece dağıtılan bin hayvan geri alınıp diğer ailelere dağıtımı ile sürü sayısı ve üretimi artırılacak.

Proje Koordinatörü Emet Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Kısa, “Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan’ın himayelerinde adım adım ilerleyen projemizde ilk dağıtımlarının keçilerin oğlaklarının alımını yaparak diğer ailelerimize dağıtımı tamamlandı. Keçi peynirimizin markalaşması için keçi sütünün artırılması adına dağıtılan bin 30 keçiden yüzde 20 geri dönüşümle 206 oğlak toplanarak yeni ailelerimize dağıtıldı. 26 olan aile sayımız 31’e yükseldi. Ayrıca mandıramızda kurulduktan sonra diğer üreticilerimizden de sütleri ücreti mukabilinde alınarak mandıramızda işlenecek “dedi.

“Kurulacak mandıra 9,5 milyon TL’ye mal olacak”

Bu arada Emet Belediyesi’nce Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde 9,5 milyon TL’ye kurulacak ve 8 kişinin istihdam edileceği mandıra için yüzde 50 hibe sağlandı. Bakanlıkça da örnek proje olarak gösterilen ve Emet keçi peynirinin markalaşmasını sağlama hedefi güden projede mandıra kurulması için resmi işlemler ve yer temin çalışmaları devam ediyor.

Belediyece dağıtılan bin 30 keçi projesinin hayata geçmesinde maliyet bedelinin tamamının yüzde 77.78’i Zafer Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştı. İlk dağıtım geri dönüşler tamamlanırken, proje aşamasında Sosyal Gelişimi Destekleme Projesi (SOGEP) çerçevesinde günlük 5 bin litre sütün işlenebileceği mandıra kurularak proje büyütülecek.