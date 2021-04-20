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Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı bu yıl mayıs ayına denk geliyor. Vatandaşlar bayrama az bir zaman kala araştırmalarını hızlandırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini duyurdu. İşte detaylar.

Ekonomi 20.04.2021, 11:38
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Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bayram ikramiyelerinin ilk ödemelerini Mayıs başında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz.’ açıklamasında bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen biner liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında artış yapılacağını ve ilk ikramiyenin mayıs ayının başında ödeneceğini, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortasına doğru gerçekleşeceğini açıkladı. Henüz yeni ikramiye tutarı belli olmadı.

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