Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yılbaşı öncesi emekli maaşları ödenecek mi?

Binlerce memur emeklisinin merakla beklediği haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Memur emeklisi maaşlarının ödenme gününün kısıtlama günlerine denk gelmesi nedeniyle ödemelerin kısıtlamadan önce yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmuştu. Bakan Selçuk bugün yaptığı açıklamada ödemelerin TC kimlik numarasına göre yapılacağını ve kısıtlamadan önce olacağını duyurdu.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ödeme günleri kısıtlama sürecine denk gelen memur emeklisinin maaşları daha erken yatacak.

Banka şubelerinde kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmek için aylık günlerini öne çektiklerini belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inde alanlara bugün, 2 ve 3'ünde alanlara yarın ödeme yapılacak. Ayın 4 ve 5'inde alanlar ise kendi ödeme günlerinde aylıklarını alabilecek."

Bakan Selçuk’un açıklamasında yer alan bilgilere göre ödemelerini normal şartlarda ayın 1’inde alanlar 29 Aralık 2020 Salı günü, ayın 2’sinde ve 3’ünde alanlarsa 30 Aralık 2020 Çarşamba günü alacaklar.

Ayın 4’ü ve 5’i kısıtlama sürecinde olmadığı için ayın 4’ünde ve 5’inde alan kişilerse yine kendi günlerinde ödemelerini alacaklar.